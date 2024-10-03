ما هي تداعيات التصعيد على العراق؟

تداعيات التصعيد في المنطقة... تكهنات بضغوط اقتصادية أمريكية تجاه قد تزامن أي رد فعل عراقي.

مع تزايد حدة التصعيد في المنطقة، زادت نسبة التوقعات بدخول إلى خضام المعركة ومواجهة ضغوطات اقتصادية أمريكية. فكيف علّق الدكتور علي على هذه المسألة؟