العراق ولبنان .. ما تُفرّقه السياسة تجمعُهً المواقف

أحداث ... مواقف الكتل السياسية تتوحد ازاء مواصلة المساندة واخذ الاحتياطات

أكّد نواب أنّ مواقف الكتل السياسية بمختلف مكوناتها موحدة تجاه استمرار مساندة اللبناني وأخذ الاحتياطات الامنية واللوجستية لأيّ طارىء سواء ما يتعلّق بقصف جوي أو هجوم سيبراني .