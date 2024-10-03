استرداد عائدات الفساد في حيّز التصويت

برئاسة الجنابي... النزاهة النيابية تستضيف الجهات المعنية بقانون استرداد عائدات الفساد

ضمن سعيها لمكافحة الفساد نيابيًّا استضافت النيابية برئاسة النائب، زياد الجنابي، الجهات المعنية بمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، وذلك من أجل وضع اللّمسات الاخيرة لإنضاج هذا المشروع والتصويت عليه.