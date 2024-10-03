ملفات نشرة الظهيرة.. متنفذون يبتلعون مدرسة وأسلحة إسرائيلية "محرمة دوليا" في لبنان

- بعد فشل التوغل البري.. الاحتلال يستخدم اسلحة محرمة في عدوانه على .. وحزب الله يرد بقصف المستعمرات- خلال جلسة الامن.. يدعو لوضع حد للجرائم الصهيونية.. ويحذر من جر المنطقة الى حرب واسعة- شهداء وجرحى بكمين استهدف قوة من استخبارات الجيش بوادي زغيتون.. ووفد برئاسة يارالله يتفقد موقع الحادث- لغرض ملعب ومقهى.. متنفذون يستحوذون على ارض مدرسة تم هدمها بهدف الاعمار.. والاهالي يستنجدون