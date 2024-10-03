نشرة السومرية.. تطورات حرب لبنان وطائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 3 تشرين الاول 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• يفتح حسابين مصرفيين لإغاثة ولبنان.. ويمدد اقامة اللبنانيين على ارضه



• بسبب غلق الأجواء.. السوداني يوجه بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية



• البدري يحذر عبر برنامج "علنا" من استغلال سياسي للمال العام في الانتخابات المقبلة



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• الجيش اللبناني يشارك حزب الله بالرد على النيران الصهيونية.. والاخيرة تفشل باقتحام الحدود• يفتح حسابين مصرفيين لإغاثة ولبنان.. ويمدد اقامة اللبنانيين على ارضه• بسبب غلق الأجواء.. السوداني يوجه بإرسال طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية من السعودية• البدري يحذر عبر برنامج "علنا" من استغلال سياسي للمال العام في الانتخابات المقبلةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة عبر البث المباشر هنا