ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟ كيف يتم علاجها؟

تُعد التهابات الجيوب الأنفية مرض شائع جدًا يُصيب بمعدل 10% إلى 15% من السكان البالغين، ويُؤثر على صحة الإنسان وعلى أدائه الوظيفي.



إن فهم التهاب الجيوب الأنفية سوف يمكنك من تقليل فرص ظهور الحالة لديك، وحتى إن تعرضت لهجمة التهاب الجيوب الأنفية، فإنك ستكون على علم بالكيفية التي تعجل فيها بالشفاء وتقلل من أخطار المضاعفات.. التفاصيل مع د. في برنامج بيوتيك الذي يعرض كل جمعة 10:00 مساء على شاشة .



. أسباب التهاب الجيوب الأنفية



- العدوات الفيروسية (غالبا ما تبدأ بنزلات البرد).

- العدوات البكتيرية ممكن ان تتطور بعد العدوى الفيروسية.

- الحساسية سبب جدا مهم كحساسية الانف وغيرها.

- مشاكل هيكلية كانحراف الحاجز الانفي او وجود السلائل الانفية.



. تبين العلاجات المنزلية الابرز



- غسل الانف بالماء والملح.

- استنشاق البخار.

- كمادات دافئة على الوجه قد تخفف من الألم وتقلل من اعراض الالتهابات.

-شرب كميات كبيرة من السوائل يساعد بتخطي الاعراض.

واوضحت اهم العلاجات الدوائية لالتهاب الجيوب الأنفية



- مضادات الاحتقان.

- مضادات الهيستامين.

- مضادات حيوية في حال وجود العدوى البكتيرية.

- أدوية الستيرويدات: للتقليل من الالتهابات.

- الجراحة: يتم اللجوء لهذا النوع من العلاج في الحالات الصعبة التي لا يستجيب فيها المريض للعلاجات، ممكن تكون الجواحة ضرورية لازالة الانسدادت او السلائل او لتعديل انحرافات الانف.



واشارت الخياط انه يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية من خلال اتباع الخطوات التالية:



تنظيف اليدين جيداً.

تجنب التدخين والتدخين السلبي.

ترطيب هواء والحفاظ على نظافته.

تجنب مسببات الحساسية مثل والغبار.



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