ابو تراب: الحكومة رأيها محترم والفصائل مع سياستها بخصوص الحرب مع اسرائيل

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ابو تراب: الحكومة رأيها محترم والفصائل مع سياستها بخصوص الحرب مع اسرائيل

خاص السومرية

2024-10-07 | 15:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ابو تراب: الحكومة رأيها محترم والفصائل مع سياستها بخصوص الحرب مع اسرائيل
2,420 مشاهدة

اكد القيادي في الحشد الشعبي، ابو تراب التميمي، اليوم الاثنين، الحكومة رأيها محترم والفصائل مع سياستها بخصوص الحرب مع اسرائيل.

تميمي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "طوفان الاقصى عام انتصارات بالنسبة لاهالي غزة ولبنان ومدد الهي ومعجزة بفضل عزيمتهم".

واضاف، ان "اسرائيل معها العالم والشعب الفلسطيني يقابلها اعزل وهذا يعتبر انتصار للشعب الفلسطيني واي دولة غيرهم لانهارت"، مبينا ان "الانتصار ليس الوصول الى الاهداف فقط وبيع القضية هو الانكسار والخسارة".

وتابع: ان "اسرائيل طرحت خريطتها التي تصل الى العراق وهي اول من رفع شعار الحرب على العالم بالتاريخ وخطتها التوسع بالمنطقة"، موضحاً ان "ايران رفعت شعار للمستضعفين لنصرتهم ومن الطبيعي نجد رافضين لها ولا يوجد مجتمع يؤيد اي امر بشكل كامل".

ولفت الى انه "اذا كتبت على العراق الحرب فاهلا بها لأن الكيان الصهيوني يعتمد اسلوب الابادة ولم يترك خياراً غير المقاومة".
وأكمل التميمي، ان "الحكومة رأيها محترم والفصائل مع سياستها بخصوص الحرب مع اسرائيل الا اذا خرجت من اطار المصلحة العامة".

واشار الى ان "دعم الشعب اللبناني واجب انساني والدولة هي من تشرف على هذا الامر"، مستدركاً ان "اسرائيل وامريكا تتقاسمان الادوار بقتل الابرياء، الاولى تقتل والثانية تغطي على جرائمها في المجتمع الدولي".

واردف، ان "القرار الان سياسي وليس للمقاومة، لان الحري كتبت علينا منذ 50 عاماً، والعالم تكالب علينا منذ 2003 و اخرها 2014 ولولا فتوى المرجعية لتشظى المجتمع العراقي بسبب داعش".

واستطرد بالقول: "امريكا واسرائيل لا تتكافئان مع العراق تكنلوجياً لكن حرب الشوراع البرية العراق متمكن منها اكثر منهما"، منوهاً ان "الحشد الشعبي يمتثل لأوامر رئيس الهيئة ومن يتكلم بلسانه لا يمثله وهناك فرق بين المقاومة والحشد، ولوكان لدينا جيش جاهز لحرب داعش لما وجدت الفتوى".

وبشأن الحكومة الحالية، اكد التميمي، انها "تختلف عن سابقتها بنسبة جداً قليلة لانه على الاستقرار السياسي واسعار النفط والوضع الاقليمي والهدوء البرلماني الذي يشهده العراق من المفترض ان تقدم ما لا يقل عن 40‎%‎ من الخدمات لكنها وصلت الى 12‎%‎". مختتماً قوله بأن "العراق نخرته المحاصصة وكل من يمتلك منصب يستغله لخدمة ابناء عشيرته".
>> انضم الى السومرية على واتساب

سياسة

خاص السومرية

ابو تراب

الحكومة العراقية

الفصائل

السومرية

الحشد الشعبي

حرب

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
Play
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
Play
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
Play
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
Play
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
Play
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
عشرين
Play
عشرين
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
Play
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
رحال
Play
رحال
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
Play
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٥ الى ١١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-05
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
Play
الحرب فزعة.. المعقول والمجنون في خيارات المقاوم - حلقة ١٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
Play
07-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين اول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-07
Morning Live
Play
Morning Live
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
Play
‏ اقامة المهرجانات ما بين الثقافة والمكاسب المالية - حلقة ١٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
Play
ساحة العروبة بغداد - الحلقة ١٢٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
Play
مكسوراتكم 6-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
Play
عبدالله غيث _ أغنيتك وين؟ 6-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-06
لقطات
Play
لقطات
"الضربة الأولى للبطل"...الهجوم العراقي على إSرائيل | عشرين
17:00 | 2024-10-05
Play
"الضربة الأولى للبطل"...الهجوم العراقي على إSرائيل | عشرين
17:00 | 2024-10-05
عشرين
Play
عشرين
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
Play
مسيرات الفصائل تقرب العراق من مرحلة النار - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-10-05
رحال
Play
رحال
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
Play
قضاء جمجمال السليمانية - الحلقة ١٧ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-05
اخترنا لك
تابعوا في النشرة المسائية.. سنوية "الطوفان" ومجهولية "قاآني" وتأجيل القوانين الجدلية
12:18 | 2024-10-07
السومرية تستعرض بنشرة الظهيرة.. عام على الطوفان وتضارب الأنباء حول مصير قاآني
07:24 | 2024-10-07
الكرادة تستعد لموسم الشتاء
05:00 | 2024-10-07
ضابط يبتز المواطنين لاستحصال اتاوات مالية
04:20 | 2024-10-07
احتدام المنافسة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية في الاقليم
03:40 | 2024-10-07
وجهاء الدجيل يستقبلون أكثر من 20 عائلة لبنانية
03:15 | 2024-10-07
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.