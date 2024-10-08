الشريفي: الحكومة تسعى للنأي بالعراق عن الحرب

وقال الشريفي في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة السومرية، ان "قرار الحرب ودخولها هل هو بيد الفصائل وليس بيد الحكومة التي اكدت في برنامجها على ابعاد العراق عن الحروب ولكن شاهدنا ان القوة الفاعلة في الحكومة هي من تقرر مصير العراق من الحروب وخوضها"، مبينا ان "الإطار التنسيقي وقربه من إيران والمقاومة بشكل عام يجعلنا ذاهبون الى الانخراط في الحرب".وأضاف: "حديث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي كان واضحا ولكن هو نابع من مركزه الحكومي الذي يفرض السعي لتجنيب البلاد الدخول في الحرب ولكن القضاء اليوم اعطى قرارا واضحا بأبعاد العراق عن الحرب ولكن هل ستلتزم الفصائل بهذه القرارات وابعاد البلاد عن الحرب"، مؤكدا ان "الحكومة غير قادرة على فرض ابعاد العراق عن هذه الحرب رغم سعيها المستمر للحيلولة دون دخولها".وأشار الشريفي الى ان "إيران ملتزمة بالقانون الدولي ولم ترد الا بعد ضرب قنصليتها في بيروت وتحت القانون الدولي الذي يجيز لها الرد إذا ما تعرضت مصالحها، على الرغم من انها على رأس محور المقاومة، والعراق ملزم أكثر بالقانون الدولي ولكن هناك خرق للقانون بالتصرف خارج إطار الدولة والتصرف وفق المصالح الانية".وبين، ان "خسارة السيد نصر الله خسارة كبيرة وهو يعتبر ايقونة المقاومة وخسارته كسرة ظهر بعد وضعه في منطقة حرب وهذا التصرف وضع المقاومة في موقف ضعف بعد خسارة رمز المقاومة".