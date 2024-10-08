جدلية القوانين مستمرّة واجتماع مرتقب

ضبابية تلف مشهد القوانين الثلاثة المطروحة للتصويت على طاولة البرلمان، فبعد ان عرقلت هذه القوانين انعقاد الجلسات، قد ترحل للفصل المقبل، كون الامر محكوما بقبول كل طرف سياسي على تمرير كل قانون على حدة مقابل الاخر.نظرية تمرير القوانين وفق مبدأ المساومة، ولد انزعاجات داخل الذي من المنتظر ان يشهد اجتماعات قريبا، بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل لتجاوز ازمة كسر النصاب.