فساد بمجسر في الديوانية.. متطوعون صبغوه بالمجان والحكومة سجلت طلائه بـ50 مليونا

نيوز – خاص



يبدو أن ملفات الفساد في كثرت وتنوعت، حتى بات الفاسدون يتفننون في إيجاد طرق معقدة وملتفة لنهب المال العام.. ولم تكن محافظة الديوانية بمنأى عن هذه الملفات، حيث تم تسريب وثيقة لكشوفات المبالغ المنفقة على المشاريع في المحافظة، ومن بينها ما أُنفق على مجسر "أبو الفضل".

القصة تعود الى تاريخ 22 اذار 2024، حيث أطلق عدد من الناشطين "مجانية" لطلاء مجسر "أبو الفضل" في الديوانية، بعد إطلاق لتزيين ورفع النفايات منها.

ولكن المفاجأة جاءت بعد تسريب وثيقة لكشوفات الانفاق على المشاريع في للعام وبينت تخصيص مبلغ 49 مليون و500 الف دينار تم انفاقها على طلاء مجسر أبو الفضل، الذي تم طلائه بالمجان من قبل المتطوعين في أذار.



وبعد ان أصبح الموضوع حديث الساعة في محافظة الديوانية، أكد رئيس لجنة النزاهة بمجلس طارق البرقعاوي في حديث لـ نيوز، أن "المجلس سيفتح يوم غد او بعد غد التحقيق بملف فساد بطلاء مجسّر أبو الفضل، ومحاسبة المتورطين في الموضوع".