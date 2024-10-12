إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم السبت 12 تشرين 2024 وتحديداً في 2:45م.







- القانونية النيابية تنفي تأجيل التصويت على ونواب مستقلون يؤكدون: تمريرها مرتبط بالتوافقات السياسية



- بتوجيه يشوبه الفساد.. النفط تجهز معامل الاسفلت بحصص زيت الوقود.. وتخالف قرارا حكوميا بإيقاف التجهيز



- تتصدر مدن العالم بنسبة تلوث الهواء.. رائحة الكبريت تغطي سماءها وسط استغاثة الاهالي - الصهيوني يجدد قصف اللبناني.. وحزب الله يرد باستهداف تل ابيب بعدد من الصواريخ والمسيرات- القانونية النيابية تنفي تأجيل التصويت على ونواب مستقلون يؤكدون: تمريرها مرتبط بالتوافقات السياسية- بتوجيه يشوبه الفساد.. النفط تجهز معامل الاسفلت بحصص زيت الوقود.. وتخالف قرارا حكوميا بإيقاف التجهيز- تتصدر مدن العالم بنسبة تلوث الهواء.. رائحة الكبريت تغطي سماءها وسط استغاثة الاهالي

