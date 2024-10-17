"شبهة" في مصفى كربلاء: إفشال تدريب الكوادر العراقية.. الكوري سيجدد عقد التشغيل بربع مليار دولار (وثائق)

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حزب الله يعلن قصف "كريات شمونة" بصلية صاروخية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"شبهة" في مصفى كربلاء: إفشال تدريب الكوادر العراقية.. الكوري سيجدد عقد التشغيل بربع مليار دولار (وثائق)

خاص السومرية

2024-10-17 | 03:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;شبهة&quot; في مصفى كربلاء: إفشال تدريب الكوادر العراقية.. الكوري سيجدد عقد التشغيل بربع مليار دولار (وثائق)
3,063 مشاهدة

السومرية نيوز-خاص

في جزء ثاني من المشاكل التي سلطت السومرية نيوز الضوء عليها في مصفى كربلاء، بتقرير سابق عن وجود مايقارب 70 عيبا ومشكلة فنية في المصفى قد تهدد بايقافه عن العمل، تكشف السومرية نيوز تفاصيل جديدة عن نوع المشاكل التي يعاني منها مصفى كربلاء وما قد يحدث في الخفاء.

وهذه المرة، تتعلق المشاكل بتدريب كوادر شركة نفط الوسط من العراقيين لاستلام عملية إدارة المصفى بالكامل ورفع انتاجيته، الا ان المصفى الذي يحتاج لتشغيل مايقارب الـ3 الاف شخص بمختلف التخصصات، يبدو أنه "لا يراد له ان يدار بأيادٍ عراقية"، خصوصًا وان ائتلاف الشركات الكورية المشغلة للمصفى تحصل على ما يقارب الربع مليار دولار سنويًا لادارة المصفى.

وتظهر وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، "تبرؤ" شركة المشاريع النفطية، من فشل تهيئة الكوادر العراقية لتشغيل المصفى، مبينة ان عملية تدريب الكوادر تتم بين المقاول الكوري المنفذ للمصفى، وبين شركة مصافي الوسط/ مصفى كربلاء.

وبحسب الوثائق، فأنه من اصل 798 متدربا بمختلف المهام والاعمال والتخصصات داخل المصفى، لم ينجح ويؤهل فقط 268 شخصا، أي ان 67% منهم غير مؤهلين للعمل بالمصفى بعد خضوعهم للتدريب.


ويصف مصدر مطلع، ان هناك "عدم جدية من قبل جهة في وزارة النفط والمقاول الكوري في تدريب كوادر المصفى لاستلامه وتشغيله بدل المقاول الكوري الذي ينتهي عقد تشغيله في 15-12-2024".
 
 
 
 
 
 
وبين أن "فشل تهيئة الكوادر العراقية، يعني يتطلب تجديد عقد التشغيل للمقاول الكوري وبمبلغ 219 مليون دولار سنويًا، علما بأن كوادر التشغيل الكوري هم نيجيرين وهنود وبنغال في حين ان مهندسي النفط والكيمياوي وبقية التخصصات المطلوبة العراقية للمصفى والكوادر الوسطية العراقية التي عملت بالمصفى تم إبعادهم".


وبحسب كتاب لمصافي الوسط فان المصفى بحاجة الى تعيين 2919 شخصا من مختلف التخصصات، وبكلفة سنوية لا تتعدى الـ20 مليون دولار، اي اقل من ١٠٪؜ من عقد التشغيل الكوري، او بعبارة أخرى ان عقد التشغيل الكوري يعادل 10 أضعاف كلفة تشغيل المصفى بيد العراقيين، لكن هناك جهات مستفيدة في الوزارة من عقد التشغيل الكوري والذي يرافقه عقود تجهيز المواد الكيمياوية والمواد الاحتياطية بأسعار خالية، بحسب مصدر مطلع.
 
 
 
 
 

ويقول المصدر، ان فشل شركة مصافي الوسط / مصفى كربلاء في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية أدى الى عدم امكانيتهم تشغيل المصفى حيث خسر العراق مبالغ التدريب ومبالغ إلايفادات بملايين الدولارات بدون نتيجة حقيقية (علماً ان شركة مصافي الوسط / مصفى كربلاء تعمل ضمن فريق المشروع منذ مراحل التصميم الاساسي في عام 2009 ولحد الان) مما ادى الى خسارة مبلغ 219 مليون دولار سوف تدفع الى المشغلين الحاليين الائتلاف الكوري لتشغيل المشروع لمدة سنة 2024 فقط ، ولن تستطيع الكوادر الوطنية تشغيل المصفى في عام 2025 بسبب فشل ادارة مصفى كربلاء في ادارة عملية التدريب وفشلها في عملية استقطاب كوادر وطنية ذات خبرة كافية، بحسب المصدر.

>> انضم الى السومرية على واتساب

سياسة

خاص السومرية

مصفى كربلاء

شبهات فساد مصفى كربلاء

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
Play
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
Play
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
Play
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 16-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-16
Play
قصة الأسبوع 16-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 16-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-16
Play
الأبراج - فقرة الرسالة 16-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
Play
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
Play
الاهمال ينهك عقود الادوية .. فساد ام هيمنة المتسلطين؟ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-16
من الأخير
Play
من الأخير
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
Play
حربٌ باردة بين الفصائل والمدنيين - حلقة ٢٠ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
Play
16-10-2024 | 2024
12:30 | 2024-10-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
Play
نقل الكلام وتصديقه 16-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-16
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة الأسبوع 16-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-16
Play
قصة الأسبوع 16-10-2024 | 2024
02:30 | 2024-10-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 16-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-16
Play
الأبراج - فقرة الرسالة 16-10-2024 | 2024
00:30 | 2024-10-16
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
Play
أسرار خلف أسوار سجن بابل المركزي - حلقة ١٨ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-15
اخترنا لك
آلام الظهر: أسبابها وطرق العلاج منها
08:27 | 2024-10-17
انتخابات كردستان واعتقالات ذي قار.. أبرز ملفات نشرة الظهيرة على السومرية
07:23 | 2024-10-17
مشروع الكهرباء: خطوة ناقصة تُهدّد بالمزيد من الفساد!
05:00 | 2024-10-17
صمتٌ انتخابي في كردستان قبل اقتراع عاصف
04:21 | 2024-10-17
"الأدوية في العراق".. حديث عن علاجات مهربة وعدم وجود سياسة دوائية
15:31 | 2024-10-16
تلوث بغداد وصمت كردستان الانتخابي في نشرة الظهيرة على السومرية
07:25 | 2024-10-16
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.