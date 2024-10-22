لجنة برلمانية تستبعد انشاء قطار بغداد: سيتعارض مع المجسرات الجديدة

وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي في حديث لـ نيوز، إنه "مع جهود الحكومة في انشاء المجسرات لإنهاء الازدحامات في بغداد، الا ان مشكلة كثرة أعداد هي المشكلة الأكبر في اختناق الطرق"، الى ان "المجسرات حلت جزءا من الأزمة".وأضاف الفتلاوي، أن "مشروع قطار المعلق على الرغم من تخصيص مبالغ انشائه في الموازنة، إلا أنه ربما لن يرى النور خلال هذه الفترة بسبب المجسرات التي نُفذت في العاصمة"، مبينا ان "هذا القطار مصمم للسير على الجزرات الوسطية، وبالتالي فإن التصميم الأساس لسكة هذا القطار ستتعارض مع المجسرات".وتابع الفتلاوي، أن "مشروع مترو الأنفاق في واحد من المشاريع المهمة جدا لفك الاختناقات المرورية"، مؤكدا على أن "العاصمة تحتاج أيضا الى مجسرات حلقية جديدة لما لها من تأثير كبير على تخفيف حدة الازدحامات".