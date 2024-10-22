شبر: اقحام رئاسة الجمهورية بموضوع الموقع الالكتروني تسقيط سياسي

وقال شبر في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه قناة الفضائية، ان "لدينا اليوم خلل في فهم سياسة مؤسسات والتي هي وطنية ومقدرة وليست مرتبطة بشخصيات وانما بالدولة بعنوانها العام والرئاسة لم ترتبك من موضوع مثل هذا"، موضحا ان "كل ما تداول من شكاوى وقضايا حول انشاء موقع الكتروني لرئاسة الجمهورية لم يتم استلام أي تبليغ باي دعوة او شكوى ولم نعلم عنها الا من خلال العلام والقضاء لم يبت في الموضوع لغاية الان".وأضاف: "هناك خلل ثقافي في التعبير عن المواضيع العامة وهناك من يحاول الإساءة دون الاستبيان"، مبينا ان "رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بموضوع والحملة المنطلقة من موضوع اخر وهو موضوع الاعدامات واللغط حولها، وهناك استخفاف بالحديث عن رئاسة الجمهورية وهي رمز وطني ودستوري يجب ان يتم احترامها".وأشار شبر الى ان "الشكوى المعروضة لحد لم يتم التثبت من دقتها وصحتها والاعلام الذي اثار الموضوع لدينا موقف منه"، لافتا الى ان "موضوع الإعدام وما يثار حوله من لغط سياسي هو من يحرك هذه الأمور في محاولة للتسقيط والا لما أثيرت في هذا الوقت بالذات ".وأكد ان "الامر متعلق بشاب يريد العمل والانجاز وما جرى هو مجرد عرض وانا لم أوافق عليه والموضوع الرئيسي انني استطيع ان أنشئ مواقع بشكل مجاني ولا احتاج الى هذا الامر والمبلغ المطلوب مبالغ فيه وسيتم اكثر عن الموضوع في المحكمة".مشددا على ان الموضوع ليس له علاقة برئاسة الجمهورية او الرئيس والموضوع المقصود منه تسقيط وتشويه ليس الا"، موضحا انه "لا يوجد أي عقد او موقع او أي شيء سوى فبركة كبيرة للإثارة الإعلامية".وختم شبر ان "الموضوع سياسي بامتياز والغرض منه الإساءة لرئاسة الجمهورية واقحامها في الموضوع للحصول على جلبة إعلامية والأيام القادمة ستظهر الحقائق والأشخاص الذين يقفون خلفها".