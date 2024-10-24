انفراجة البرلمان وقطع أراض "رخيصة" للمواطنين.. ترقبوا نشرة السومرية في الظهيرة

- تلميحاتٌ نيابيةٌ باتفاقٍ نهائيٍ لاختيارِ رئيسِ البرلمانِ الجديد.. والديمقراطي الكردستاني يؤكدُ حضورَه جلسةَ الانتخاب- بعد فوزِها بجولةِ التراخيصِ الاخيرة .. شركةٌ صينيةٌ تمارسُ الرشوةَ وتفشلُ بتلبيةِ متطلباتِ عقدِ حقولِ شمالِ- ضمن مشروعِ المطورِ العقاري.. السوداني يعلنُ البدءَ بتهيئةِ أراضٍ سكنيةِ لعمومِ المواطنين وبأسعارٍ رمزية- بعمليةِ إنزالٍ جوي .. العملياتُ المشتركةُ تعلنُ مقتلَ تسعةِ ارهابيين بينهم سبعةُ انتحاريين في صحراءِ الرطبة- تجددُ الغاراتِ الصهيونيةِ على ضاحيةِ بيروتِ الجنوبية ,, وحزبُ الله يردُ بقصفِ ثكناتٍ عسكريةٍ في مدينةِ نهاريا