ثلاثة قوانين جدلية تتصدر جلس الأحد... هل يتم إقصاء أحدها؟

تتجه الأنظار إلى جلسة الأحد المرتقبة، والتي تحمل في طياتها هامة كانت السبب في إلغاء عدة جلسات برلمانية في الأسابيع الماضية. تتصدر ثلاثة جدلية، وهي الأحوال الشخصية والعفو وإعادة العقارات، جدول الأعمال، مما ملامح سياسي يتحدث عنه النواب، حيث يُتوقع تمرير هذه القوانين ضمن سلة واحدة.ماذا كشف لكادر في التقرير؟