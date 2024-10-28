مجلس النواب يفشل بالتصويت على 4 قوانين مهمة

اخفقَ مجلسُ النوابِ خلاَل جلستِهِ التي عقدَها بالتصويتِ على مقترحِ قوانينِ الاحوالِ الشخصيةِ واعادةِ العقاراتِ الى اصحابِها والعفوِ العامِ وكذلكَ مشروعُ قانونِ الخدمةِ والتقاعدِ لهيئةِ الحشد الشعبي، حيثُ رفعَ جلستَهُ لاشعارٍ اخر.ماذا كشف بعض لكادر في هذا التقرير؟