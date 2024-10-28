نشرة السومرية.. جدلية القوانين ومُذكرة العراق وتفاهمات حكومة كردستان

# عامان على تشكيل حكومة .. استقرار سياسي وامني، ونمو بمختلف القطاعات ترافقه نهضة عمرانية كبرى# بسببِ انتهاكِ اجوائِه.. العراقُ يتقدمُ بمذكرةِ احتجاجٍ رسميةٍ إلى الاممِ ومجلس ضد الكيانِ الصهيوني# رغم المشاكل والخلافات.. يدرج مجددا القوانين الجدلية الثلاث على جدول اعماله، ويحدد الثلاثاء موعدا للجلسة# مع قرب اعلان النتائج النهائية.. تفاهمات مبدئية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لتشكيل حكومة الاقليم