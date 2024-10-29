كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لعام 2024
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-504723-638657958390342811.jpg
كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
خاص السومرية
انتخابات الاقليم... وسط مقاطعة بعض الكتل.. تفاهمات مبدئية بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
2024-10-29 | 06:45
2024-10-29T06:45:46+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/wc20ekobmfxramvl1g?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d504723%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=cfd70e1b-3308-4d1b-9adf-8515cc3888bf&InitAdsBeforePlayer=1
كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
المصدر:
السومرية
101 مشاهدة
انتخابات الاقليم... وسط
مقاطعة
بعض الكتل.. تفاهمات مبدئية بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة
تنطلق الكتل الفائزة في اقليم
كردستان
لرسم ملامح الحكومة الجديدة، التي سيكون طرفاها الرئيسان الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، اللذان يمتلكان ما يناهز السبعين مقعدا، ما يؤهلهما للمضي نحو حكومة جديدة بعيدا عن الخلافات.
نواب يتحدثون للسومرية عن هذا الملف. ماذا قالوا؟
المراسل
صالح الطيب
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نشرة السومرية.. جدلية القوانين ومُذكرة العراق وتفاهمات حكومة كردستان
12:08 | 2024-10-28
ملفات نشرة السومرية.. مهلة الإطار ونتائج انتخابات كردستان ومقتل والي داعش في العراق
07:18 | 2024-10-22
مقاطعة برلمان كردستان وكراج النهضة بيد متنفذين.. أبرز ملفات نشرة الظهيرة على السومرية
07:27 | 2024-10-27
القوانين الجدلية بسلة الاحد وسباق تحالفات كردستان.. أبرز ملفات نشرة السومرية
07:26 | 2024-10-25
سياسة
خاص السومرية
بالفيديو
كردستان
الاتحاد الوطني
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نداء هام الى كل العراقيين: الزموا منازلكم خلال هذين اليومين ولا تخرجوا
محليات
76.27%
10:50 | 2024-10-27
نداء هام الى كل العراقيين: الزموا منازلكم خلال هذين اليومين ولا تخرجوا
10:50 | 2024-10-27
اطلاق استمارة الكترونية للتعيين
محليات
8.66%
09:37 | 2024-10-27
اطلاق استمارة الكترونية للتعيين
09:37 | 2024-10-27
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
7.98%
03:18 | 2024-10-28
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:18 | 2024-10-28
صور جديدة من الحريق الذي حول سماء بغداد إلى سوداء
محليات
7.09%
09:38 | 2024-10-27
صور جديدة من الحريق الذي حول سماء بغداد إلى سوداء
09:38 | 2024-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
ناس وناس
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
منتدى سومر
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
منتدى سومر
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
طل الصباح
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
طل الصباح
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
ناس وناس
حريق مخازن شارع الظلال - الحلقة ١٤٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-29
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
منتدى سومر
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
منتدى سومر
اعرف واطلب 28-10-2024 | 2024
14:00 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 28-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
صباحكم أحلى مع سلمى
في أي فصل الحب بالنسبة لك؟ 28-10-2024 | 2024
03:30 | 2024-10-28
طل الصباح
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
طل الصباح
الأبراج - فقرة أسوي 28-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-28
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
اخترنا لك
مهلة الإطار واختيار خليفة السيد نصر الله.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية
07:29 | 2024-10-29
تحرش ومخدرات وإهانة... أطفال واسط يعيشون أوضاعا مأساوية!
07:04 | 2024-10-29
حريق شارع الظلال... خسائر فادحة تكبدها اصحاب المحال التجارية!
06:59 | 2024-10-29
رغم انجازه... طلاء مجسر "ابو الفضل" يكلف 50 مليونا!
06:56 | 2024-10-29
الدفع الالكتروني... استقطاع الالاف من رواتب الموظفين شهريا!
06:51 | 2024-10-29
نمو بمختلف القطاعات... ما هي انجازات حكومة السوداني!
06:39 | 2024-10-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.