كردستان... تفاهمات بين الديمقراطي والاتحاد لتشكيل الحكومة

تنطلق الكتل الفائزة في اقليم لرسم ملامح الحكومة الجديدة، التي سيكون طرفاها الرئيسان الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، اللذان يمتلكان ما يناهز السبعين مقعدا، ما يؤهلهما للمضي نحو حكومة جديدة بعيدا عن الخلافات.نواب يتحدثون للسومرية عن هذا الملف. ماذا قالوا؟