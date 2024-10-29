نشرة السومرية.. التعديل الوزاري المرتقب وفوضى البرلمان ونتائج انتخابات كردستان

# خلال جلسة .. يوجز انجازات حكومته على مدار عامين، ويتحدث عن تعديل وزاري مرتقب# على خلفية التسريب الصوتي.. قرار بسحب يد مدير عام هيئة لحين الإنتهاء من التحقيق# بعد عقدها بدقائق.. جلسة تنتهي بفوضى وعراك.. والخلافات تركزت حول قانون اعادة العقارات# نتائج انتخابات برلمان اقليم تُعلن غدا.. وبارزاني يدعو القوى السياسية الى تقبل النتائج