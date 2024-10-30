موعدٌ حاسمٌ تحت قبة البرلمان.. هل ينهي النواب جدل انتخاب رئيسهم غداً؟

ومنذ أشهر، تشهد حالة من الصراع المستمر؛ جلسات غابت عنها الحلول وتصدرت فيها السجالات والمناكفات والمشاحنات بين الأطراف المختلفة. كل كتلة لها رأي في من يستحق أن يشغل هذا المنصب، وكل لديه وجهة نظر حول المرشح الأجدر، ليصبح وكأنه حلبة نقاش لا تنتهي.*موعد إطاريالإطار التنسيقي وفي اجتماع عقده الاثنين الماضي وتحديداً في 28 تشرين 2024، اختار يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس لانتخاب رئيس جديد للمجلس.وقال الإطار عبر بيان مقتضب، إن "الإطار أنهى اجتماعه وقرر عقد جلسة انتخاب رئيس يوم الخميس المقبل"، مضيفاً "رئيس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة، وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".*تأكيدفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حدد مجلس العراقي، يوم غد الخميس، موعداً لانتخاب رئيس .وجاء في وثيقة نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، تابعتها السومرية نيوز، إن حدد يوم غد الخميس 31 تشرين 2024 "موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب".*مسارانيوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الجاري، حددت 6 قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ قرابة السنة.جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، والمبادرة).وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.*مفتاح الحلفي هذا الإطار، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أسعد البزوني، أن أعضاء مجلس لديهم مفتاح الحل لإنهاء أزمة رئاسة .وقال البزوني في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن “هناك مباحثات وتحركات سياسية لضمان حسم رئاسة مجلس في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد أن وجه الإطار التنسيقي دعوة إلى الكتل السياسية لإنهاء هذه الأزمة”.وأضاف أن “غياب الحلول داخل البيت السني دفع باتجاه ترك الخيار إلى مجلس من أجل اختيار الرئيس الجديد للمجلس، بعد أن طال انتظار هذا الأمر قرابة عام كامل”.وبين أن “أعضاء مجلس يمتلكون الحل الحقيقي لإنهاء أزمة الرئاسة من خلال التصويت لصالح أحد المرشحين المطروحين لنيل المنصب، وبالتالي فأن البوصلة تتجه نحو إنهاء أزمة الرئاسة في القريب العاجل”.ومع اقتراب يوم التصويت الحاسم، لا يستبعد البعض من أن جلسة الغد قد تتحول إلى صدام سياسي، بل وربما جسدي، كما حدث في محطات سابقة، وأبرزها الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم أمس ورفعت على اثار شجار وعراك وصل الى حد الضرب بين بعض النواب؛ بسبب تصاعد حدة الخلاف على قوانين مهمة مثل "إعادة العقارات والعفو العام والأحوال الشخصية".يذكر أن "المرشحين الاربعة لمنصب رئيس كل من محمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار"، لكن حدة التنافس تنحصر بشكل بارز بين محمود المشهداني وسالم العيساوي.ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد وهو ما لا تمتلكه القوى السنية حيث يكون العدد 166 نائباً.وكان العيساوي خاض السباق الانتخابي مرتين، وحصل على عدد كبير من الأصوات. الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حيث حصل على 97 صوتاً بينما حصل المرشح المدعوم من تقدم في وقتها شعلان الكريم على 152 صوتاً، بينما حصل محمود المشهداني على 48 صوتاً.وفي المرة الثانية خلال شهر مايو (أيار) الماضي تنافس كل من المشهداني والعيساوي بعد انسحاب الكريم بسبب دعاوى قضائية أقيمت ضده بدعوى تمجيد صدام حسين، حيث حصل العيساوي على 159 صوتاً بينما حصل المشهداني على 138 صوتاً.