نشرة السومرية.. انتخاب رئيس البرلمان وعدوى إقالة رؤساء المجالس المحلية وانتقادات لمصفى كربلاء

# فقرةُ انتخابِ رئيسِ البرلمانِ تهيمنُ على جدولِ اعمالِ الخميس ..ومطلبٌ نيابيٌ بحريةِ الاختيار#عدوى اقالةِ رئيسِ مجلسِ تنتقلُ الى صلاحِ الدين ورئيسُها يشكو للقضاء#الحزبانِ الكرديانِ يهيمنانِ على نتائجِ انتخاباتِ الاقليم .. وبابُ التحالفاتِ ُيفتحُ امام الاحزابِ الصغيرة#مصفى كربلاءِ يواجهُ الانتقادات..توقفٌ لاكثرَ من شهرٍ ومطالباتٌ بالوقوفِ على الاسباب