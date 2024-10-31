جلسة البرلمان "الحاسمة" ومعالجة تلوث بغداد في نشرة الظهيرة على السومرية

- بعد شغور المنصب لنحو عام .. يلتئم اليوم لانتخاب رئيسه، وسط حديث عن غياب التوافق- رئيس مجلس الدين يطعن بقرار اقالته، ويصف القرار بغير القانوني كونه لم يراعِ الاتفاقات السياسية- غياب الدعم عن القطاع الخاص يفاقم ازمة البطالة.. ودعوات لتفعيل المصانع والمعامل لمعالجة الركود الاقتصادي- عقب انتشار روائح الكبريت مجددا.. اغلاق وإزالة عدد من الطمر العشوائي بعدد من مناطق