هل يعيد تفعيل القطاع الخاص الحياة للاقتصاد العراقي؟‎

مطالبات بدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره المهم لرفد الاقتصاد في البلاد.

تطالب جهات عدة بدعم القطاع الخاص وتفعيل دوره المهم لرفد الاقتصاد في البلاد، وذلك من خلال تفعيل دور المصانع والمعامل في البلاد.



هل يعيد تفعيل القطاع الخاص للشباب العاطلين عن العمل؟.. شاهد ما قاله المواطنون في هذا التقرير من .