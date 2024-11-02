شلال جسر قرطبة واختفاء شوارع الأنبار في نشرة الظهيرة على السومرية

- السوداني يختتمُ زيارةً خاطفةً لتركيا .. العدوانُ الصهيوني المستمرُ على غزة ولبنان , وتفعيلُ مذكراتِ التفاهمِ ابرزُ اجنداتِها- بعد انتخابِ رئيسِه .. البرلمانُ يدخلُ جولةَ رهانٍ جديدة .. القوانينُ الخلافيةُ والاستجواباتُ اهمُ التحديات- الامطارُ ُتميطُ اللثام .. مجسرُ قرطبة يتحولُ الى شلالٍ متدفق.. وشوارعُ الانبارِ تخرجُ عن الخدمة- تحسبا للردِ الايراني على اسرائيل .. البنتاغون الامريكيةُ تقررُ نشرَ مدمراتٍ للصواريخِ الباليستيةِ في الشرقِ