هل يتسبب التعديل الوزاري بحالة إنسداد سياسي؟

يرى مراقبون أن ربما يتعارض مع ارادة الاحزاب والقوى السياسية ويخلق بطريقة أو بأخرى حالة انسداد في السياسي، خاصة وان قد يتجه لتنفيذ استضافات واستجوابات لعدد من الوزراء اثر حسم ملف الرئاسة.

عقب إنهاء أزمة رئاسة البرلمان، تتجه الانظار صوب ما يجري عنه بشأن التغيير المرتقب، الذي يرى فيه تعارضاً مع توجهات الاحزاب والقوى السياسية، ما قد يخلق انسداداً أخر يمر به المشهد، سيما وأن البيت التشريعي ربما يسبق الاحداث ويباشر بسلسلة استضافات واستجوابات لعدد من الوزراء.