نشرة السومرية.. سيول تضرب محافظات عراقية والبرلمان يتوجه لإقرار القوانين الجدلية

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 3 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# لترطيبِ الاجواءِ قُبيلَ .. انباءٌ عن تحالفٍ مبكرٍ يضمُ الاطارَ وتقدمَ والاتحادَ الكردستاني



#مع اكتمالِ نصابِ الرئاسة .. البرلمانُ يتوجهُ لاقرارِ القوانينِ الجدليةِ واستجوابِ وزيرين



#التنافسُ التأريخي بين الحزبين الكرديين يعودُ الى الواجهة.. والمفوضيةُ تُغلقُ بابَ الطعونِ الانتخابية

# سيولٌ تضربُ ثلاثَ محافظات .. وامطارٌ تملءُ شوارعَ .. واخرى تنتظرُ الغرق# لترطيبِ الاجواءِ قُبيلَ .. انباءٌ عن تحالفٍ مبكرٍ يضمُ الاطارَ وتقدمَ والاتحادَ الكردستاني#مع اكتمالِ نصابِ الرئاسة .. البرلمانُ يتوجهُ لاقرارِ القوانينِ الجدليةِ واستجوابِ وزيرين#التنافسُ التأريخي بين الحزبين الكرديين يعودُ الى الواجهة.. والمفوضيةُ تُغلقُ بابَ الطعونِ الانتخابية