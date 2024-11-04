ما حقيقة تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب؟

نيوز – محلي

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية المالكي، عن حقيقة تمديد الفصل التشريعي لمجلس .

وقال لـ نيوز، ان "التوجه في مجلس هو تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لتعويض بعض الجلسات التي لم يتم عقدها في الفترة الماضية وحالة التعطيل التي صاحبت لاكثر من أسبوعين ولوجود معطلة حصل بشأنها خلاف في الاونة الأخيرة وهي مهمة".

وأضاف ان "رئاسة مجلس ستقترح ومن خلال جلسة السبت القادم تمديد الفصل التشريعي"، لافتا الى ان "أعضاء مجلس سيدعمون ويؤيدون تمديد الفصل التشريعي لانجاز تلك القوانين في نهاية الفصل التشريعي".