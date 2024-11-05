قوانين عالقة رهينة الخلافات بين الكتل

من المتوقع أن يحتدم الخلاف مجدداً داخل مجلس بسبب القوانين التي لا تزال عالقة بانتظار المصادقة عليها. ويشير بعض أعضاء إلى أن العدد الكبير من هذه القوانين ومشاريعها قد يبقى معطلاً نتيجة لغياب رؤية موحدة في العمل البرلماني بين الكتل السياسية.مراقبون يتحدثون عن الجلسة للسومرية في هذا التقرير!