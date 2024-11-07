برلماني يكشف أسباب ظاهرة "السلاح المنفلت" وتفاصيل اجتماع ادارة الدولة

وقال اليساري خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المنطقة والامن العالمي غير مستقرين ومن الممكن في أي لحظة تتدهور الأمور الى ما لا يحمد عقباه، والعراق يعمل جاهداً على الخروج بأقل الخسائر من خلال العمل المتوازن وتوحيد الخطاب والبقاء بنفس الاتجاه والهدف وخلق نوع من التهدئة، لأنه لا توجد جهة تراعي امن وموقعنا وسطي".وأضاف، أن "التهديد الان اقل لان إيران وإسرائيل أعلنوا انهما لا يريدان توسعة الحرب وليس لدينا كعراق أي أسلحة نتمكن من خلالها ردع الطائرات الحربية، وعلى الحكومة ان تقوم بمهمتها السياسية لابعاد البلاد عن الحرب والصراع الدولي لأننا غير مستعدين لخوض معارك بسبب ضعف الإمكانيات والتكنلوجيا".وبين اليساري، ان "الفصائل الجهادية بالعراق لديهم اعتقاد ديني بإسناد ودعم الجهاد في لبنان وفلسطين ودور الحكومة التعامل معها ليس بالقطيعة او القتال وانما بتقديم الدعم الإنساني سوية الى لبنان وغزة لأنهم ليس بحاجة الى القتال او الصواريخ وانما التهدئة والمساندة لاستقطاب العالم الى رؤية الجرائم الإسرائيلية علماً ان إسرائيل مارقة وتقوم بعمليات إجرامية منذ عام 1948".وتابع، أن "الفصائل المسلحة ليست على قطيعة مع والحوار موجود بينهم والدليل قاموا بتعليق عملياتهم بالفترة السابقة وحتى تدخلهم أصبح محدودا مقارنة بالفترات السابقة، ونأمل بان تكون الأطراف التي تعمل علة تسوية الأوضاع جدية بعملها لغرض انهاء هذه الحرب".وأكد على انه "لن نسمح لأي طرف بأن يتخذ أراضينا ساحة لضرب دول أخرى وهذا ما أكد عليه اجتماع إدارة والمجلس الوطني من خلال الاستماع الى نصائح المرجعية الدينية الرشيدة وإيران لم تطلب منا استخدام أراضينا لضرب أحد"، موضحاً ان "العراق والفصائل استطاعوا ان يعبروا الازمة بأصعب ظروفها لكن الموقف لا زال خطراً ويمكن ان ينقسم إذا خلقت قطيعة بين الحكومة والفصائل".ولفت اليساري الى أن "اجتماع إدارة ناقش العديد من القضايا منها البرلمان والتغيير الوزاري وايضاً ابعاد عن الحرب وتمديد الفصل التشريعي والتحديات في الشأن الاقتصادي والنهضة التنموية والمشاريع المهمة التي لا نريد ان تتوقف"، مردفاً ان "العراق لا زال مقصداً إرهابياً والنزاعات حوله تسبب لنا عدم استقرار أمني والإرهاب يتربص بنا ويومياً نعد خطط مع وزارتي الدفاع والداخلية لتعزيز والاستقرار ونحن نلعب دورا مهما جدا بتقديم الدعم الإنساني والدبلوماسي من خلال القمة الإسلامية والبرلمانات والجامعة العربية".أشار اليساري الى ان "الظروف الحالية هي من جعلت المرجع الأعلى السيد السيستاني يوجه رسالة الى القوى السياسية ويجب وضعها بعين الاعتبار لأننا لم نتقدم خلال الفترات السابقة والى الان الفساد لم يتم الحد منه وخلل وما زلنا نتناحر من اجل المناصب ونعاني من الانشقاقات والخلل الوظيفي والبرنامج الحكومي الى الان قاصر وأبرز اخفاقاته عدم دعم القطاع الخاص".واستطرد بالقول: "التهديدات الخارجية جعلت البعض يبحث عن ملاذ آمن لنفسه وضعف هو من قوى العشائر والفصائل المسلحة ويجب ان نحتكر السلطة فقط بيد ويجب ان لا يحرف كلام السيد السيستاني بقضية حصر السلاح لأنه واضح"، مبيناً أن "عدد الأسلحة المنفلتة كبير ومختلف وقد يصل الى 80 مليون قطعة بسبب فقدان الثقة بين المواطن والدولة التي جعلتهم يؤمنون بأسلحتهم أكثر من سلاح ونحتاج الى وقت للتخلص من هذا الامر".وأكمل عضو والدفاع النيابية، بأن "الموضوع الان بين القوى السياسية بعيد عن الانتخابات وانما قانونها وتعديله وكيف سيكون وهناك حديث عن تقسيم بغداد الى 3 دوائر انتخابية مع حل المفوضية العليا لانتخابات وتشكيلها من جديد لان عمرها الافتراضي سينتهي مطلع العام المقبل".ونوه اليساري الى ان "العراق وقع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتزويده بمنظومة دفاع جوي والأموال المخصصة الى وزارة الدفاع والداخلية هي السبب بالتأخر بهذا الملف وهي لا تغطي متطلبات بقضية حماية الأجواء او شراء رادارات وأفقر بالمنطقة تعطي لوزارة الدفاع التابعة لها أكثر من وزارتنا".