العلاقات العراقية-الأميركية... ماذا بعد وصول ترامب؟

تواجه العلاقات العراقية-الأميركية تحديات متواصلة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، خصوصاً بعد تولي ترامب رئاسة الولايات . ويؤكد العديد من المراقبين على أهمية أن تتعامل حكومة بما يحقق مصالحها الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالتزام الولايات باتفاقية الإطار الاستراتيجي، والعمل على نقل العلاقة بين إلى مرحلة تنفيذ جميع بنود الاتفاقية.محللون سياسيون يتحدثون للسومرية بشأن هذا الملف. شاهدوا هذا التقرير!