مصرف الطيف الإسلامي يفتتح فرعا في المثنى ضمن خططه الرامية للانتشار بجميع المحافظات

تهدف سياسة مصرف الطيف الإسلامي إلى الوصول إلى مختلف شرائح وتقديم مصرفية متكاملة، معتمدة على أحدث وسائل التكنولوجيا المالية. ويعد هذا الانتشار رسالة واضحة تسعى لتحقيق الشمول المالي، بحيث تكون الخدمات المصرفية في متناول الجميع دون استثناء، وبخطوات ميسرة وسريعة.كما يأتي افتتاح هذا الفرع الجديد مصحوباً بعدة ميزات متطورة، من أبرزها خدمة حساب "الظامن" التي أطلقها المصرف حديثاً، حيث تضمن هذه الخدمة حماية عمليات البيع بين البائع والمشتري، مما يعزز الثقة والأمان في التعاملات المالية. وبفضل الخدمات الرقمية المتاحة عبر تطبيقات الإنترنت، يهدف المصرف إلى تلبية احتياجات العملاء بأسلوب سلس وسريع يلبي طموحاتهم ويوفر الوقت والجهد.ومع هذا التوسع، يسعى مصرف الطيف الإسلامي إلى أن يكون أقرب إلى زبائنه في كل أنحاء البلاد، ملتزماً بتقديم مالية حديثة وشاملة، وتعزيز التواصل مع لتلبية احتياجاته المتزايدة وتسهيل حياته المالية بشكل أكبر.