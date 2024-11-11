معوقات فنية قد تدفع لتأجيل الانتخابات.. ما موقف قوى الإطار؟‎

برزت قضية تأجيل البرلمانية، استنادًا إلى معطيات متنوعة يطرحها نواب، تتمثل في عقبات أبرزها انتهاء مدة عمل والسعي لتعديل قانون . فرضية .تأجيل قد تصطدم برفض بعض قوى الإطارإليكم ما كشفه بعض إلى كادر في هذا التقرير!