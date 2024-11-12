لا خلافات على الأحوال الشخصية.. سيحسم قريباً

نيوز – سياسي

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود خلافات بشأن قانون الأحوال الشخصية، مشيرة الى انه سيقر قريبا.

وقال لـ نيوز، ان "تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين وخاصة التي حصل عليها خلاف"، مبينا ان "القوانين التي سيكون عليها يتم تمريرها".

وأضاف "نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية حيث لا توجد عليه خلافات"، مبينا ان "الخلافات على قانون العفو العام قليلة جدا ويمكن حسمها باجتماع واحد".

وتابع ان "هناك أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما ان قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لادراجه على جدول العمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي".