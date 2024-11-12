حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!

تبقى فقط أيام معدودة على إجراء التعداد السكاني في العشرين من الشهر الجاري، بعد مضي سبعة وعشرين عامًا على آخر تعداد شهدته البلاد. وقد اكتملت كافة الاستعدادات، ومن المقرر إرسال العدادين في غضون ثلاثة أيام للقيام بجولات استكشافية في المناطق وجمع البيانات من المواطنين.كادر تحدث إلى المعنيين في هذا الملف. شاهدوا هذا التقرير!