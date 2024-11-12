حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506250-638670069737603885.jpg
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
خاص السومرية
بغداد... بعد بضعة ايام... العراق على اعتاب اجراء التعداد السكاني مع فرض حظر التجوال ليومين
2024-11-12 | 06:14
2024-11-12T06:14:06+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/4xutbd87qnqdpmfsx7z1q?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d506250%26topic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26stopic%3d%d8%ae%d8%a7%d8%b5+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%85%d8%b1%d9%8a%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=16732f4f-4531-4636-bd58-7f3b82d0b7b2&InitAdsBeforePlayer=1
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
المصدر:
السومرية
1,515 مشاهدة
بغداد
... بعد بضعة ايام...
العراق
على اعتاب اجراء التعداد السكاني مع فرض حظر التجوال ليومين
تبقى فقط أيام معدودة على إجراء التعداد السكاني في العشرين من الشهر الجاري، بعد مضي سبعة وعشرين عامًا على آخر تعداد شهدته البلاد. وقد اكتملت كافة الاستعدادات، ومن المقرر إرسال العدادين في غضون ثلاثة أيام للقيام بجولات استكشافية في المناطق وجمع البيانات من المواطنين.
كادر
السومرية
تحدث إلى المعنيين في هذا الملف. شاهدوا هذا التقرير!
المراسل
حسين عدنان
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تذاكر مباراة العراق والأردن والعقود المشبوهة في الدفاع والتعداد السكاني على نشرة السومرية
06:26 | 2024-11-11
بعدسة السومرية.. شوارع بغداد بعد أمطار اليوم
12:43 | 2024-11-11
نشرة السومرية.. قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها والعراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ
11:08 | 2024-11-11
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
03:19 | 2024-11-11
سياسة
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
السومرية
العراق
التعداد السكاني
حظر التجوال
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطع رواتب 5200 عراقي.. ما السبب؟
محليات
30.53%
09:39 | 2024-11-10
قطع رواتب 5200 عراقي.. ما السبب؟
09:39 | 2024-11-10
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
محليات
25.91%
03:19 | 2024-11-11
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
03:19 | 2024-11-11
العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب
دوليات
25.2%
02:50 | 2024-11-11
العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب
02:50 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
رياضة
18.37%
08:12 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
08:12 | 2024-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
اخترنا لك
بمجموع يصل لاكثر من مليونين و800 الف نسمة.. اول تعداد سكاني بالعراق عام 1920
06:34 | 2024-11-12
استمرار الخلافات في ذي قار... وانعكاسات سلبية على الوضعين الامني والاقتصادي
06:10 | 2024-11-12
مرضى الثلاسيميا في البصرة محرومون من "الدم النقي"... وحياتهم مهددة!
05:55 | 2024-11-12
اين وصلت نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث ومتى تعلن؟
04:00 | 2024-11-12
مصفى كربلاء و"متلازمة الصيانة"
04:00 | 2024-11-12
لا خلافات على الأحوال الشخصية.. سيحسم قريباً
02:11 | 2024-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.