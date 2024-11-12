نشرة السومرية.. الخلافات تعصف بالحكومات المحلية ومراقبون يعدون التسريبات الصوتية "ابتزازية"

إليكم عناوين نشرة المسائية، التي ستبث على فضائية اليوم الثلاثاء، 12 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# في قضية التسريبات الصوتية.. صفقات واتهامات تثير الجدل، ومراقبون يعدونه صراعا غايته الضغط والابتزاز



# رغم تمديد الفصل التشريعي وانتخاب الرئيس.. جلسات معطلة والاسباب تعزى لحل خلافات القوانين الجدلية



# الخلافات تعصف بالحكومات المحلية.. اقالات وصراعات تنعكس سلبا على واقع والخدمات

# يزور اقليم يوم غد.. اهداف الزيارة تتركز على الملفات العالقة وتشكيل الحكومة# في قضية التسريبات الصوتية.. صفقات واتهامات تثير الجدل، ومراقبون يعدونه صراعا غايته الضغط والابتزاز# رغم تمديد الفصل التشريعي وانتخاب الرئيس.. جلسات معطلة والاسباب تعزى لحل خلافات القوانين الجدلية# الخلافات تعصف بالحكومات المحلية.. اقالات وصراعات تنعكس سلبا على واقع والخدمات