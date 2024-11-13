رغم تجاوز عقبة رئاسة البرلمان.. جلسات المجلس معلقة‎

رغم تجاوز عقبة منصب رئاسة منذ اكثر من عشرة ايام، لا يزال موعد عقد الجلسة الاولى مجهولا، يتساءل نواب عن جدوى تمديد الفصل التشريعي بغياب عقد الجلسات، مطالبين الرئاسة باستئنافها في اسرع وقت.نواب كشفوا عن تحركات يقودها للتنسيق مع الكتل السياسية، على الية لتشريع القوانين الجدلية قبل عقد اي جلسة دون ظلم اية شريحة.