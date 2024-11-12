خلافات سياسية تعصف بحكومة صلاح الدين ‎

لم تنه عامها حتى بدأت الصراعات السياسية تشتدّ داخل اروقة حكومة الدين المحلية، لينتج عنها اقالة رئيس وانتخاب آخر جديد، سياسيون يرون أن الخلافات قد احتدمت ولن تنتهي الا بالركون للحوار.مراقبون كشفوا بان الخلاف القى بظلاله على الواقعين الخدمي والعمراني، وان مدن لم تلمس اي تغير بمستوى الخدمات.