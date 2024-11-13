تخلّص من حموضة المعدة بواسطة هذه الأطعمة.. قيديو

- الحُبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني تُقلّل من الحموضة- الخُضروات الغنية بالألياف مثل الجزر والشمندر والكوسافهي لا تحتوي على نسبة كبيرة من الحمضية- القرنبيط والموز يساعدان في تحييد الحموضة- الأطعمة الدهنية والتوابل والوجبات السريعة تُسبّب حرقة المعدة- الحمضيات والقهوة والمشروبات الغازية والشوكولاته تُفاقم الحرقة- التدخين يُحفّز إفراز حمض الهيدروكلوريك ويُهيّج المريءتَجنّب شرب الماء أو الشاي بعد الطعام مباشرة!