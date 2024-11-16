سؤال القومية "غائب".. لماذا يخشى الكرد من تعداد المناطق المتنازع عليها ويحشد للعودة؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موقف أمريكي جديد يخص الغارات على ضاحية بيروت​
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سؤال القومية "غائب".. لماذا يخشى الكرد من تعداد المناطق المتنازع عليها ويحشد للعودة؟

خاص السومرية

2024-11-16 | 01:31
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سؤال القومية &quot;غائب&quot;.. لماذا يخشى الكرد من تعداد المناطق المتنازع عليها ويحشد للعودة؟
505 مشاهدة

السومرية نيوز-خاص

مع اقتراب موعد التعداد السكاني، أبدت السلطات الكردية تحفظات ومخاوف من اجراء التعداد ولاسيما في المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى والموصل، ومطالبات بتأجيل التعداد لحين حسم ملف المناطق المتنازع عليها.



هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، طالبت الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر، مشيرة إلى عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.

لكن الحكومة العراقية رفضت الطلب الكردي، قبل ان يذهب السوداني في زيارة الى كردستان لـ"طمأنة" السلطات الكردية بأن التعداد سيكون مطمئنا لهم ووفق اشراف من قبل جهات في حكومة كردستان مع فرق التعداد في المناطق المتنازع عليها.

السوداني وجه بأن يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية، و تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته، وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.


ومع أن التعداد اصبح امرا واقعا، بدأت حكومة إقليم كردستان باتخاذ تدابيرها المعاكسة لهذه المخاوف، حيث أصدرت قرارا بتعطيل الدوام الرسمي لـ9 أيام، وهي فترة طويلة جدا لم تتخذها الحكومة الاتحادية في باقي المحافظات، لكن وضع هذا القرار في سياق تصريحات وزارة التخطيط في إقليم كردستان سيجعل الامر مفهوما.

حيث حشدت وزارة التخطيط جميع المواطنين الكرد الذين هاجروا كركوك، بالعودة الى المحافظة والتواجد في المناطق المتنازع عليها قبل يوم 20 نوفمبر وهو موعد التعداد، مايعني ان فترة الـ9 أيام هي لاعطاء مساحة اكبر للكرد للذهاب الى مناطقهم الاصلية وعدم تجاهل الذهاب بسبب الدوام والاعمال والاشغال الأخرى.

لكن وسط هذا كله، يبرز السؤال المهم، حيث ان استمارة التعداد لن تتضمن السؤال على القومية ولا المذهب، أي انها لن تكشف كم نسبة الكرد او نسبة العرب في المحافظات المتنازع عليها أساسا، ما يجعل مخاوف الكرد غير مفهومة بالضبط.

كما ان التطمينات والإجراءات الحكومة بمقارنة التعداد الحالي في المناطق المتنازع عليها مع تعداد 1957، اجراء غير مفهوم هو الاخر، فهل سيتم تثبيت سؤال القومية في المناطق المتنازع عليها لتتم مقارنتها مع تعداد 57؟.
>> انضم الى السومرية على واتساب

سياسة

خاص السومرية

التعداد السكاني

المناطق المتنازع عليها

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Play
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-15
Play
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-15
Play
15-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-15
علناً
Play
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Play
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Play
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Morning Live
Play
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Play
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
Play
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
بعد التحري
Play
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
Play
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
من الأخير
Play
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
Play
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
Play
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Play
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-15
Play
نشرة ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
15-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-15
Play
15-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-15
علناً
Play
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Play
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Play
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Morning Live
Play
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Play
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
Play
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
بعد التحري
Play
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
Play
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
من الأخير
Play
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
Play
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
Play
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
اخترنا لك
علماء يعتزمون إنتاج “لقاح للمناخ”
15:12 | 2024-11-15
نشرة السومرية.. استجواب وزراء الكهرباء والنفط والاتصالات وآلية للتعداد في المناطق المتنازع عليها
10:55 | 2024-11-15
برنامج "biotic" الأفضل.. شهادة شكر وتقدير للسومرية من مهرجان "الايادي البيضاء"
10:11 | 2024-11-15
خيبة أمل بأداء هزيل.. لماذا تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني امس؟
04:00 | 2024-11-15
الرياضة درع وقائيّ من سرطان الثدي!
01:42 | 2024-11-15
برلمانية تحذر من خطوة ستزيد أزمة السكن وتوجه دعوة للحكومة
14:52 | 2024-11-14
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.