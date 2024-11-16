ملف استجواب الوزراء على طاولة المشهداني‎

بعد ان غُيبت الاستجوابات عن البرلماني تتحرك الرئاسة الجديدة لحسم هذا الملف من خلال استلام الاستجوابات المكتملة من قبل الذين أكدوا ان استجوابات وزراء والنفط والاتصالات مكتملةٌ وستعرض خلال الجلسات المقبلة.هل تنجح رئاسة مجلس الجديدة في استعادة الدور الرقابي وحسم الملفات العالقة في اروقة البرلمان؟.. شاهد التفاصيل في هذا التقرير من .