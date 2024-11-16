هل سيتسبب التعديل الوزاري بأزمة جديدة في العراق؟‎

آلية اجراء ربما تكون نقطة الخلاف، إذ أن هناك مسارين أولهما يتمثل بأختيار رئيس الحكومة لعدة شخصيات، أو ترشيح الاحزاب الاسماء المراد استيزارها تبعاً للاستحقاق الحزبي، وهو ما يتسبب ربما بأزمة محرجة تعقد .وبحسب مختصين فان يأتي لحاجة ضرورية تهدف لتحسين الاداء بغية تحقيق فقرات البرنامج الحكومي، سيما مع وجود وزارات تعاني من التلكؤ في ادائها، ويمكن ان يتحقق ذلك بتوافق بين الفرقاء لتسهيل المهمة.