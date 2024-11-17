السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

ادناه قائمة بالأسعار:بغداد:سعر البيـــع: 151,250سعر الشراء: 150,250البصرة:سعر البيـــع: 151,000سعر الشراء: 150,000أربيل:سعر البيـــع: 150,700سعر الشراء: 150,400علماً أن السعر من البنك المركزي، هو : 132,000 ألف دينار لكل فئة 100 دولار.