القاتل الصامت: مرضٌ خفيّ يهدّد صحتك.. ما هو؟

ما هي مخاطر هذا المرض؟نظرًا لعدم شعور مرضى ضغط الدّم بالألم المباشر أطلِق عليه اسم "القاتل الصامت"فهو يسبّب اجهادًا بالقلب ويؤثّرعلى الأوعية الدموية والدماغ والكلى إذا لم يُعالجلذا، من الضروري ضغط الدم بانتظام في المنزل أو عند الطبيبلأنّ المراقبة هي خطوة "حتمية" لمتابعة تأثير نمط الحياة والأدوية على صحة المريضعدم المراقبة يمكن أن من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغيةفضلًا عن مضاعفات أخرى كالفشل الكلوي وضعف البصر ومشاكل الإدراكلتجنب تفاقم الحالة يجب اتباع نظام غذائيّ صحيّ وتقليل تناول وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين