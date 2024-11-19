انتقادات للمشهداني بعد تمديدِ الفصلِ التشريعي

جلسات ... تمديد الفصل التشريعي يواجه انتقادات خاصة مع عدم عقد الجلسة الاولى









انتقاداتٌ كبيرةٌ وجهها برلمانيون للرئاسةِ بسببِ تمديدِ الفصلِ التشريعي، خاصةً مع عدمِ عقدِ الجلسةِ الاولى وانتهاءِ ثلث التمديد تقريبا دون جدوى.

ماذا قال نواب من للسومرية في هذا التقرير؟