انخفاض بأسعار الدولار في بغداد

وانخفضت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150350 دينارا مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار.