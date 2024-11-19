نشرة السومرية.. اول تعداد سكاني الكتروني بالعراق والمشاريع المتلكئة وقوانين البرلمان الخلافية

# العراقُ يستعدُ لإجراءِ أولِ تعدادٍ سكانيٍ الكترونيٍ منذ عقود.. ويضعُ اليةَ تعاونٍ مع الاممِ المتحدةِ لانجاحِه# قائمةٌ بالمشاريعِ المتلكئةِ تٌغرقُ محافظةَ .. ومطارُ يتذيلُ القائمة#القوانينُ الخلافيةُ تدورُ في اروقةِ .. غيابُ التوافقِ ابرزُ المعرقلاتِ والسلةُ الواحدةُ هي الارجح# بعد رسالةِ الكيانِ الصهيوني لمجلسِ الامنِ ضد .. بغدادُ تَعدُّها ذريعةً للاعتداءِ وتهديدا للسيادة