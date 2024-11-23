جداول موازنة 2025 طور الاعداد... متى تصل البرلمان؟

رغم تصويت على الموازنات الثلاثية، الا ان الجدل يتصاعد مع نهاية كل عام على جداولها التي من المتوقع ان تصل للبرلمان مطلع العام المقبل.تتحدث إلى أعضاء في النيابية في هذا التقرير!