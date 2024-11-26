اضمن وظيفتك ... تعلّم هذه المهارات

أكثر من مليار وظيفة ستتأثَّر بالتَّطوُّر التِّكنولوجيِّ، ما يدفع الأفراد والشركات الى اكتساب مهارات جديدةوبحسب المنتدى الاقتصاديّ العالميّاليكم قائمةً بأهمِّ المهارات المطلوبة لعام 2025• التَّفكير التَّحليليَّ و النَّقديَّ• الإبتكار والإبداع• استخدام التِّكنولوجيا والتَّحكُّم فيها• ⁠المرونة مع الآخرين وتحمُّل الضُّغوط• الاستدلال وتكوين الأفكار• حلّ المشاكل المعقّدة• القيادة والتأثير الاجتماعي• تصميم التكنولوجيا والبرمجة• الادارة الذاتيةيُذكر أيضا إن- علم البيانات- التعلم الآلي- التعلّم العميقهي مهارات مهمة ومطلوبة للوظائف التي ستصبح شائعة بشكل متزايد في المستقبل!