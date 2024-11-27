مطلع الشهر المقبل موعد انعقاد برلمان الاقليم‎

ضمن فترة لاتتجاوز عشرة ايام وفق دعت حكومة الاقليم لعقد جلسته الاولى للبدء بادراج ومناقشة القوانين المهمة التي تخدم المواطن الكردي.على خلفية مصادقة العليا للإنتخابات على النتائج النهائية، يعتزم رئيس إقليم نيجيرفان بارزاني، دعوةَ لعقد جلسته الاولى ضمن الدورة التشريعية السادسة.